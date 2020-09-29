據伊朗媒體報導，伊朗革命衛隊展示了他們研發的新武器，包括一種新型的海軍彈道導彈，其射程超過700公里，據說就是先前轟炸美軍駐伊拉克基地彈道飛彈的改進型。另外也展示一種新式空用多管火箭彈，可做為密接戰機的攻擊火力。

據伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim)的報導，上周日，德黑蘭國家航太公園落成，並展出多款自製新武器，特這型彈道飛彈被稱為Zolfaghar Basir，是地對地飛彈Zolfaghar的海軍型，性能比伊朗其他海軍飛彈（比如 Hormuz-2）的2倍以上，Hormuz-2 的射程為300公里，於2017年3月試射成功。至於Zolfaghar Basir，目前還不知道是否完成試射。

除了彈道彈以外，伊朗也展示自製空用火箭彈法達克(Fadak Rocket)，主要配備在 Su-22攻擊機上。報導稱，該型火箭仿自蘇聯製造的S-8，口徑80公釐，採用高爆抗裝甲彈頭，全重11~16公斤，射程2~4公里。

伊朗在2017年和2018年，使用陸軍型的Zolfaghar彈道飛彈，對盤据在敘利亞的IS集團發動轟炸，以報復他們的恐怖襲擊，這算是實戰記錄。

據IRNA新聞社報導，Zolfaghar在今年1月也有發揮，在美國以無人機狙殺伊朗最有人望的陸軍指揮官蘇萊曼尼之後，伊朗就用Zolfaghar飛彈，轟炸對美軍駐伊拉克基地做為報復。

(中時新聞網)