談錢傷感情，而情侶之間該如何付錢一直以來都是一門很大的學問。對此，日前有男網友發文呼籲，「當你跟第一次心儀的女生約會時，一定要注意她願不願意付錢。」直說這一小動作會深深影響到未來，而勸世文貼出後也獲得大部分網友贊同，直說「觀念正確！」

一名男網友在網路論壇「Dcard」上以「男生永遠不要找會不付錢的女生」為題發表勸世文，劈頭就說，第一次和心儀對象約會時一定要注意對方是否願意付錢。他舉以在餐廳吃飯準備買單時，一定要看女方有沒有開口詢問「我的多少錢？」若是少了這一步驟，他也勸廣大男性，「可以直接說掰掰，再也不要見面。」

他進一步說明，若男士買單是出於紳士風度，但不是理所當然。因此對方若沒有想付錢的心，「這款女生就是來託累你的人生。」更進一步分析，若是未來交往「她會把你對她好視為理所當然。」但若對方願意付錢，說明她有心，「幫她買單也無所謂」，直說這種好女孩可以進一步交往，未來絕對光明。

最後，他也叮嚀未來雙方交往時最忌諱說出，「我養妳」這3個字。更痛斥這種大男人主義早就不合時宜。「在她困難時可以說我幫妳，絕對不要說我養妳。」更說通過這兩個方法，結婚後會幸福無比。

貼文發出後也引起男、女兩方熱議，「真的，公主都是男生養出來的，不要每次看到正妹錢就掏出來了，爭氣點」、「沒錯，很正確的觀念」、「非常理性，好文推一個。希望男生都能有這種觀念，不要再討拍，自己選的女生自己付錢！」不過也有網友吐槽，「雖然你講的我都認同，但我覺得等你遇到正確的人很多原則都會被打破。」

(中時新聞網)