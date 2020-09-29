中秋節是今年最後一個的求姻緣好日子。圖為台中市都城隍廟月老星君。（圖/楊登嵙提供）

紅男綠女想求好姻緣，今年最後機會別錯過了！從民俗角度來看，西洋情人節、七夕情人節，以及中秋節是最好的求姻緣日。命理老師楊登嵙表示，10月1日是中秋節，正是花好月圓人團聚的日子，哀嘆沒男女朋友的單身狗，趁此時節一定要好好掌握重點，同時避開禁忌，牢牢抓住姻緣，別讓它悄悄跑了！

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，單身男女想要順利找到好姻緣，其實有撇步！他指出，若要到廟裡拜月老，有5大禁忌要注意，不要戴帽子、口罩、太陽眼鏡，這樣月老才看得清楚你的樣子。另外，服裝端莊，不宜太過暴露，也尊重神明。

楊登嵙提醒，拜月老不能帶傘，若是摺疊傘就收到包包裡，旁邊有人拿傘也離他遠一點，拜拜拿傘，小心姻緣會「散」！如果有喝結緣茶千萬不要吹，不然求好的姻緣就被自己給吹走了。最後一項也很重要，吃廟裡喜糖沾沾喜氣，但記得不能挑；你都自己挑了，月老怎麼幫你牽紅線？

拜月老要準備供品，楊登嵙建議，糖果、鮮花、五色水果、紅棗這4樣不可少，糖果是用來甜甜月老的嘴，鮮花則是祈求與身旁對象可以盡快開花結果。五色水果挑圓形尤佳，一切圓滿吉利。紅棗祈求姻緣早點完成，桂圓則寓意圓滿順利。

楊登嵙說，在祈求月老時，記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件（長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等），越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝。（但要說到做到！）楊登嵙最後提醒，招姻緣法寶紅線和緣錢要在月老的主爐正轉繞3圈，然後放在身上或包包內帶著或置於枕頭下，這樣整個拜月老動作才算大功告成。

(中時新聞網)