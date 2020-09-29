泰國南部坦帕納拉地區幾日前(26)發生一起男子血洗前女友婚禮的情殺案件。新娘妲拉萬（Darawan Boonmeechai）和新郎阿龍（Aroon Phothavorn）抵達新婚場所時，與女友的前任男友相遇，前任見女友新婚大日心生妒忌，藉機鬧事吵鬧，場內幾位熱心賓客與新人將前任拉到馬路邊進行對話，不料前任情緒激昂，直接亮出槍來掃射，導致新婚夫妻雙雙身亡，也造成勸架的熱心賓客2死1重傷的慘劇。

據外電報導，泰國南部坦帕納拉地區幾日前發生一起恐怖情殺案件，新婚夫妻提早到達會場以做準備，不料卻相遇到女方前任，前任因醋心大發藉機大吵鬧事，眼見爭吵聲逐漸激烈，夫妻與熱心賓客將前任拉至馬路上極力勸說，卻反而造成前任的情緒更加激烈，立即亮出槍來掃射所有人，釀成4死1傷的悲劇。

警方抵達現場時，只見妲拉萬和阿龍倒地血泊中，已無任何生命跡象，身上也有多處被子彈貫穿的傷口，協助勸架的3名男子也紛紛緊急送往醫院搶救，然而32歲的Narongrit Thepthong與47歲的Kanchit Somwong則送醫後不治，25歲的Sathaporn Somwong仍在加護病房觀察中。

當地警察局長克里納拉（Pol Col Kittichai Krainara）說明，鑑事小組在兇案現場調查出，遭到射殺的5名受害者皆由不同口徑子彈所傷(9mm、0.38mm、0.22mm)，推測當時現場並非前任男子1位，目前仍持續調查釐清中。

(中時新聞網)