大陸的「十一國慶」即將到來，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵等人都會登上官媒《央視》舞台，並且高唱《我的祖國》一曲，引發台灣網友關注。而民進黨政府高調抨擊，讓高雄市前新聞局長鄭照新相當懷疑，質疑民進黨政府「有空罵小女孩，沒空開食安會議」嗎？

歐陽娜娜赴陸表演的爭議充斥媒體版面，主因還是因為行政院長蘇貞昌代表政府公開譴責，對此，鄭照新在臉書上發文指出，我們堂堂行政院長，有時間批評一個小女孩唱歌，沒時間召開食安會議，依法3個月要開一次食安會議，民進黨政府卻硬是拖了1年3個月，至今還沒召開，在美豬議題延燒的當下，更顯荒謬。

鄭照新指出，食安會議中，消基會董事長、主婦聯盟董事長、林杰樑醫師基金會負責人等人都是受邀成員，但在萊豬宣布開放至今，民進黨政府卻不照開食安會議讓這些專業人士進行討論，鄭照新狠嗆行政院長蘇貞昌：到底這位院長對於食安，有多麼的心不在焉？

(中時新聞網)