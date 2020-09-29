台南鐵路地下化沿線僅剩東區陳家與北區黃家2戶待拆，屋主陳致曉與黃春香29日北上陳情，要求以「設定地上權」方式保留陳家原屋及黃家樓梯，但遭鐵道局強硬否決方案。目前鐵道局已分別於陳家、黃家搭設帳棚與拒馬，不少聲援民眾也在今日輪流鎮守2家，避免鐵道局「突襲」拆除，現場雖未釀衝突，但氣氛緊張。

陳致曉與黃春香29日偕同聲援民眾北上交通部抗議，提出以「設定地上權」方式，作為兩全其美的替代方案。陳致曉指出，自己無意阻礙南鐵地下化工程，但無法接受交通部始終以「不可行」為由拒絕溝通。

黃春香也淚訴，若按現行範圍拆除，將影響到屋內2戶經濟不穩定的住戶。黃春香坦言，自己已經1年多沒有向他們收取房租，並盡可能提供生活幫助，若是租戶被迫趕出門，「當政府大談構築社會安全網時，卻在摧毀民間互助的社會安全網，豈不荒唐？」

對此，交通部鐵道局強硬否決陳致曉提出的方案。交通部鐵道局總工程司溫代欣指出，黃家的樓梯位於鐵道工程連續壁，工程無法緊急喊卡，仍將拆除；至於陳家提出的「設定地上權」方案，考量工法問題，也無法採用。

面對北上陳情失利，陳致曉下午無奈回應，難道「關閉協商式」的強拆，是民進黨對南鐵抗爭的「報復」嗎？據了解，目前鐵道局中工處已發文封閉黃家、陳家，且人員不得逗留否則可依法究辦。不過，目前皆尚未封閉，不少聲援民眾也在附近鎮守，避免鐵道局「突襲」拆除。

(中時 )