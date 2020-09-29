台中市政府經發局委託台灣土地開發公司執行的工業園區開發案，因該公司遲未返還結餘款，目前全案已進入法律訴訟階段。市長盧秀燕29日表示，此案為市府主動揭發、揭露，她上任後要求嚴格查辦，務必為市民、市庫把關。

台中市議會29日進行「工業區開發基金預算109年超支併決算」專案報告，市議員徐瑄灃、劉士州關心市府與台開公司訴訟進度。盧秀燕說，台開是市府多個開發案裡面的委託廠商，投資收益就是市庫收入，何況金額不小，台開無權片面把錢拿走。

針對訴訟進行狀況，盧秀燕強調，法院是駁回的是市府為確保債權，而聲請的「假扣押」的部分，駁回僅是程序被推翻，不是市府輸了訴訟。舉例來說，過去秋紅谷案子一開始也敗訴，但後來仍是市府勝訴。

經發局長張峯源表示，雖然目前市府聲請假扣押被駁回，但市府近日將再向法院聲請假扣押確保債權。假扣押僅是維護市府權益的手段之一 ，市府使用各式各樣的法律訴訟程序；包含刑事、民事、仲裁都在進行中，市府與台開案訴訟經費是依據《產業創新條例》中的台中市工業區開發管理基金辦理，使用方法適當。

(中時 )