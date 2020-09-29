祝山車站以唯美的弧形曲線站體聞名。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真）

祝山車站是全台海拔最高的鐵路車站，自1986年營運至今，因站體老舊等問題，將於10月14日起進行改建，並積極改善無障礙空間與設施，林鐵及文資處特地10月13日推出《再建祝山》主題列車，讓民眾在祝山車站改建前夕，搭乘百年國寶蒸汽火車SL-31，錯過就要等到2022年才能再見祝山車站。

林鐵及文資處指出，祝山車站海拔2451公尺，是全台鐵路最高點，將於10月14日起開始整修工程，屆時列車會改為停靠對高岳車站，為紀念這條國人自建的第一條登山鐵道，以及她伴隨著民眾的走過的旅遊回憶，推出《再建祝山》主題列車，讓民眾在祝山車站改建前夕，透過搭乘百年國寶蒸汽火車SL-31附掛造型獨特的祝客車廂，留下與舊車站的最後回憶。

林鐵及文資處長黃妙修表示，祝山車站以唯美的弧形曲線站體聞名，供調車使用的四股鐵軌也是林鐵各站少有的經典特色，這次改建會積極改善無障礙空間與設施，工期預計17個月，若順利的話，新的祝山車站會在2022年3月左右與遊客見面。

《再建祝山》主題列車堪稱是史上最完美組合，且僅此一梯，限額60人報名，遊客可同時體驗蒸汽火車的百年風華與林鐵獨家的鐵道工法，包括林鐵限定鐵道工法「之字形往返」、酷似宮崎駿動畫「神隱少女隧道」的48號隧道口、二萬坪車站的雲海等，都能一次滿足。

(中時 )