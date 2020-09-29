吳婦與82歲的先生陳翁，日前下午外出購物，不料陳翁與吳婦失散，警方調閱監視錄影器，並沿街搜尋，終於在深夜找到陳翁，讓家屬連聲說謝謝。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局霧峰分局國光派出所經過3個小時的地毯式搜索，終於找到陳翁，家屬趕來接陳翁，對警方不遺餘力幫忙找人，非常感激。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

白髮老婦外出購物急尋82歲的老伴，台中市警局霧峰分局國光派出所日前晚間8點接獲報案後，根據老翁可能的路徑，展開地毯式查詢，皇天不負苦心人，終在23點過後，找到老翁，助夫妻團圓。

71歲的吳姓婦人，日前下午與她的先生，82歲的陳翁，上街採買日常用品，由於採購的物品頗多，先生又行動不便，先將物品拿回家裡放，於是囑咐陳翁在大里區新生西路181巷口等候，不料回去街口接陳翁時，陳翁已不在原處，由於陳翁有失智現象及長期洗腎，身上僅帶證件與少數零錢，極為擔心陳翁安全，報警緊急協尋。

員警預測陳翁可能行走路徑，調閱沿路監視錄影器，並派出員警在轄區的超商、店家、公園逐一、逐間的地毯式尋查，終於在深夜23時25分許，騎著警用機車的員警曾忠皓，在中興路二段與新生西路口發現滿臉倦容的陳翁，立即呼叫巡邏車來接回派出所，吳婦及其家屬接到通知，立即趕來接人，對於員警高效率、不遺餘力的幫忙找人，連聲道謝，非常感激。

霧峰分局分局長陳家銘表示，台灣逐漸邁入老年化的社會，老人失智之問題也越來越普遍，對於失智的親人除了應細心呵護，避免他們走失而產生憾事外，也提醒家屬，可以透過警勤區員警代為申請愛心手鍊，將該手鍊佩掛於老人身上，以免走失時，透過愛心手鍊與家屬連繫，減少老人家在外走失的風險。

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(中時 )