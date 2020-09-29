台灣首檔原油期貨槓桿ETF─元大S＆P原油正2ETF(以下簡稱為元大原油正2)下市倒數計時，元大投信表示，元大原油正2採取被動式操作，其績效以貼近所追蹤之「標普高盛原油日報酬正向兩倍ER指數」為原則，並嚴格依照公開說明書與信託契約條款操作。

元大投信表示，今年初原油市場由於新冠疫情與史上首見負油價現象等因素接連重挫，元大投信基金團隊調派人力加強監測，緊急應變順利避開基金淨值一夕歸零的危機；同時間國際上包括中國銀行所發行的「原油寶」等超過5檔以上與原油期貨連結的產品，已經無法營運而必須退場，元大投信為保護基金資產的心與保障全體客戶權益的最大化絕對是一致的。

但在油價經歷大幅下跌的情況下，雖然日前出現反彈，但元大原油正2的產品特性是兩倍於原油價格的下跌，當淨值跌至極低後，即使兩倍的反彈，也無法回到當時起跌點的位置，以簡單計算說明，當100元跌到50元，跌幅是50％，但50元要回到100元，卻需要漲100％。

今年來截至9／25，元大S＆P原油正2ETF報酬率負95.35％，與所追蹤指數負97.88％，團隊盡全力維持有效追蹤指數表現的承諾可以被檢視。

元大投信表示，負油價同樣衝擊國際間知名之同類型西德州輕原油槓桿期貨ETF如ProShares Ultra Bloomberg Crude OilETF(UCO)，同期亦大跌94.49％，說明基金大跌主要是原油價格意外崩跌，元大投信與國際一線金融機構的管理操作精神並無差異。

(旺報 )