新北一名張姓男子有高達116件交通違規紅單未繳，其車牌遭註銷，今年1月他在瑞芳農會對面空地撿到車牌，並掛在自己車上使用，遭檢方依侵占遺失物罪起訴，可處5年以下有期徒刑，基隆地院近日審結，認定車牌屬「盜贓物」，判張男是侵占盜贓物，處1萬元罰金。

據了解，張男交通違規罰單包含無照駕駛、闖紅燈、違規停車等，若以闖紅燈600元計算，至少超過7萬元罰鍰未繳，導致車輛遭到註銷。

1月時，管理瑞芳農會車輛的許姓男子發現車牌不見，立馬至瑞芳派出所報案，警方在4月11日凌晨巡邏時，看見張男車輛違規併排停放在路邊，行跡相當可疑，查詢後發現車牌與車身不符，張男車輛掛的是許男遺失的車牌，將張男依法函送地檢署偵辦。

張男供稱，車牌是在3月下旬，於農會對面空地拾獲，檢方依侵占遺失物罪起訴，並向法院聲請簡易判決；法院查出，車牌是先遭到不詳人士竊取，許男再撿到，但未交由警方處理，反而侵占並擅自懸掛在自己的車輛使用。

法官認定，車牌屬「盜贓物」，而非「遺失物」，因此，判張男犯刑法第337條侵占「離本人所持有之物罪」處罰金1萬元，如易服勞役以1千元折算1日，而非刑法335條侵占遺失物罪，但其罪刑較重，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

(中時 )