總統蔡英文日前宣布，從明年元旦起，開放瘦肉精美豬跟30月齡以上的美牛進口，引發民眾對食安的疑慮，國民黨也發動反美豬公投連署。根據一份最新民調顯示，若現在就要針對是否同意開含瘦肉精美豬進行公投投，有54.9%的民眾選擇投下不同意票。

國民黨主席江啟臣23日率隊將「反瘦肉精豬肉」及「公投綁大選」2項公投案第1階段連署書送至中選會，並盼中選會勿卡案依法審查，不以意識型態為考量。家庭主流化聯盟等團體也呼籲，政府不應忽視國人健康權益，讓台灣經濟力較弱的弱勢家庭成為美豬的人體試驗場。

《美麗島電子報》28日公布一份關於政府開放萊豬進口公投的民調，結果顯示，有54.9%的民眾表示會投不同意開放進口含萊美豬與內臟、有27.6%民眾投同意票、有8.8%民眾不投或投廢票，未明確回答的則有8.7%。

該民調交叉分析顯示，僅民進黨支持者投同意的多於不同意（56.7%同意、25.6%不同意），其餘各群民眾明顯傾向會投不同意。

(中時新聞網)