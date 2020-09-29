中國大陸是世界電子和線上支付最盛行區域之一，要用ATM(Automatic Teller Machine，自動櫃員機)領現金機會越來越低，據統計，今年上半年已經減少超過4萬台ATM。ATM生產商也多在謀求轉型。

根據中國人民銀行支付系統報告，上半年各大銀行處理行動支付筆數相較去年上半年增加26.99%，非銀行支付機構處理網路支付筆數也成長14.48%。ATM使用頻率持續下降，加上ATM機購置、營運與維護成本，都造成ATM衰退。

幾乎所有生產ATM機的上市公司上半年業績都下滑，毛利率最低甚至只有2%。微信支付、支付寶等行動支付系統的普及，都讓現金使用量減少，在北京等一線城市，許多商家與觀光景點甚至不會收到現金，甚至許多路邊攤販也都擺出微信支付、支付寶的識別QR Code(二維碼)。

此外，大陸4大國有行庫都已展開數位人民幣測試，也顯現出無現金化趨勢。數位人民幣簡稱DCEP(Digital Currency/Electronic Payment，數位貨幣電子交易系統)，有法定貨幣地位，又不須綁定銀行帳戶，也可在離網情況下使用，目前除封測區域擴大外，各種應用場景測試也加速進行中，再再都宣告ATM在大陸成為時代眼淚的那天，可能已經不遠。

(中時新聞網)