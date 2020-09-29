菲律賓籍中型客機21日飛進恆春，雖是空機試飛，但被視為恆春機場停航6年後轉型「國際包機」的里程碑，不料，事後坊間傳出是屏縣府花30萬空包機，對此，縣府交旅處29日嚴正澄清絕無此事，強調一切都是依法核准執行。

交旅處說，縣府為推動恆春機場境外包機營運，訂定「屏東縣政府推動境外包機起降恆春機場旅遊恆春半島獎助要點」是美意，每架次包機補助30萬，也含首次試飛，但都是經提案申請並由屏縣議會核定通過，藉此提升業者飛航意願，以促成推動恆春機場境外包機事宜。

交旅處指出，恆春機場首次國際試航及其相關補助辦法，都是依交通部觀光局訂定的要點進行規畫，並經縣議會審核同意後執行；而首航的不開艙、不熄火是因疫情期間須符合防疫相關規定，所以「恆春機場國際首航是展現其確實符合國際班機新航道起降的需求」。

交旅處表示，重大交通建設的鋪建需給予時間，但原有的交通設備更應該被重啟與活化，所以恆春機場國際包機試飛雖是不開艙、不熄火，也無人入境，但已為恆春機場活化及在地觀光發展開啟嶄新的一頁。

交旅處強調，為確保恆春機場的整體長遠發展，除依「屏東縣政府推動境外包機起降恆春機場旅遊恆春半島獎助要點」，就包機起降恆春機場的國際航班予以補助外，還將持續促請民航局改善機場軟硬體服務設施，讓更多適合的機型能起降恆春機場，也讓更多的國內外觀光客可以直接搭乘飛機來訪恆春半島。

(中時 )