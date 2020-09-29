杜絕治安與防疫漏洞，雲林檢警偵破跨國賣淫集團。（雲林地檢署提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣東勢鄉私娼寮「豆干厝」近期出現不少外藉少女賣淫，尋芳客絡繹不絕，雲林地檢署28日漏夜查緝，拘提販運人口集團4名男子、29名賣淫女子，其中泰國、越南籍女子有13人，29日依法送辦，同時追查是否有防疫漏洞，杜絕疫情破口。

東勢鄉公所後方有1排19間矮房的私娼寮，已有4、50年歷史，因矮房外觀有如豆干，地方稱為「豆干厝」或「19間仔」，近期私娼寮暴增至30餘戶，並經常有外籍女子從事性交易，雲林地檢署專案小組蒐證監控，28日晚間前往私娼寮封街搜索。

專案小組由主任檢察官王聖豪指揮移民署雲林縣專勤隊、台西警分局，共計出動4名檢察官及120名警力，現場查扣20萬元及犯罪工具帳冊、保險套、潤滑液、監視錄影設備等證物，拘提蔡、丁等4名犯嫌到案，並當場查獲賣淫女子29名。

29名賣淫女子中，有泰國、越南籍逾期居留女子13名，其中1名還未滿18歲，本國籍嫖客5名、外國籍嫖客3人，經檢察官訊問後，認為被告蔡、丁等4嫌違反人口販運防制法及妨害風化罪嫌，依法送辦。

專案小組表示，自2019年初迄今，移民署雲林縣專勤隊及雲林縣台西警分局，至東勢私娼寮查獲外籍人士以觀光名義來台，卻逾期居留從事賣淫行為共8件，研判幕後有不法人員進行性剝削，嚴重影響社會治安。

雲林地檢署檢察長洪家原指出，此次一舉查獲此人口販運集團，不僅避免其他外籍女子持續受害，同時在新冠肺炎防疫期間，更可杜絕外籍人士可能造成的疫情破口。

(中時 )