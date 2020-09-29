泰源技訓所辦理連續3天舉辦中秋節懇親，場面溫馨。（泰源技訓所提供／莊哲權台東傳真）

中秋節將屆，法務部矯正署泰源技能訓練所為讓收容人紓解思鄉之情，於28、29、30日共計3天舉辦中秋節面對面懇親會，計有收容人177名、及家屬566名共襄盛舉，活動在溫馨與愉悅的氣氛中圓滿結束。

中秋節面對面懇親活動，配合政府防疫措施，參加家屬通過體溫量測、配戴口罩、身分查驗、安全檢查等系列程序後，陸續進入會場，並規畫每桌次皆間距1.5公尺以上，所長林振榮感謝家屬體諒防疫措施所訂之規範；逐一向家屬寒暄並握手致意。

懇親會除邀請台東縣毒品危害防制中心蒞所實施反毒宣導外，並為推動「罪不及妻孥」之服務案，特邀請「做工的人」作者林立青撰寫該所收容人阿豐家庭故事，參與中秋節面對面懇親活動隨同採訪紀錄。

林立青表示阿豐與家人重聚時激動相擁的感動片段，流露家人對其在囹圄中無私的愛與支持，期待撰寫成書發表後社會大眾透過書籍能更體會收容人家屬親情羈絆及法務部提倡家庭支持之重要意義。

(中時 )