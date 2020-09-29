癌症連年蟬聯國人10大死因之首，近年來癌症自體免疫細胞療法的問世，也成為晚期癌症病患治療的其一選擇，不過，市售防癌險並未賠付自體免疫細胞療法，這類療法醫院治療費用昂貴，南山人壽創業界之先，推出具「實體癌第四期自體免疫細胞治療」保障之商品，只要保戶罹患實體癌進程到第4期、並接受自體免疫細胞治療，即直接賠付一筆錢，補強癌症險的保障缺口。

國人罹癌人數逐年攀升，現行癌症治療方式，包括手術、放療、化療、標靶治療等，近年又多了免疫療法，其中，免疫療法除了免疫藥物療法外，自體免疫細胞療法更是近年癌症治療的熱門話題，各家醫院治療費用不盡相同，多數醫院收費都要百萬元。

南山人壽率先推出具「實體癌第四期自體免疫細胞治療」保障之商品，只要保戶罹患實體癌進程到第四期並於醫院接受符合保單條款約定之自體免疫細胞治療時，就賠付100萬元。

新商品「南山人壽實體癌第四期自體免疫細胞治療附加條款」保險期間1年且保證續保9年，前述期間合計最長10年，一般民眾在投保南山人壽護您久久終身防癌健康保險、南山人壽護您久久癌症醫療終身健康保險附約時，可以同時規劃附加此新商品，以完整癌症醫療保障。

另外，已投保南山人壽護您久久終身防癌健康保險與南山人壽護您久久癌症醫療終身健康保險附約等，年齡介於30歲至65歲(目前有25萬保戶)，若保戶沒有癌症史，也可以選購此新商品升級癌症保障。

以40歲男性的南先生、投保「南山人壽護您久久終身防癌健康保險」1單位並附加「南山人壽實體癌第四期自體免疫細胞治療附加條款」，首年保險費為1萬341元；南先生43歲時，經診斷確定罹患了大腸直腸癌第3期，治療期間共住院治療20天、住院手術切除與12次的化學治療，可獲得6.7萬元的保險給付。

南先生47歲時經診斷確定惡化為大腸直腸癌第4期，於醫師評估後施行實體癌第四期大腸直腸癌的自體免疫細胞治療，可獲得100萬元的保險給付。

(中時 )