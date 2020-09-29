美國有線電視新聞網（CNN）28日援引《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，美國總統川普在2016年大選期間，曾建議讓自己的愛女伊凡卡擔任他的競選拍檔。川普同日則發文，怒斥「這個消息根本荒謬至極！」。

《華郵》援引前任川普競選團隊副主委蓋茨（Rick Gates）即將於10月13日出版的新書《邪惡遊戲》（Wicked Game）內容，稱2016年共和黨總統候選人川普與團隊討論副手人選時，告訴他的高層競選助理：「我認為應該是伊凡卡。伊凡卡做我的副總統怎麼樣？」，川普還猛誇伊凡卡「聰明、機靈，還長得漂亮，人們會喜歡她的！」。

新聞曝光後，川普在推特上發文駁斥：「現在假新聞媒體＠CNN報導，我曾希望我女兒伊凡卡擔任副總統（候選人），和我一起參加2016年大選。這完全錯誤且荒謬至極。這些人真的有病！」。

《華郵》稱，川普當時非常熱衷，想要選擇伊萬卡作為他的副總統，但他對對其他人選也並未抱持排斥態度，包括他最終選擇的副手、當時的印第安那州州長彭斯。為此，川普的團隊還投了2次票，才選出副手，而彭斯之所以出線，是因為他在１場早餐會上就前川普當時的競爭對手希拉蕊發表了「惡毒而冗長的評論」，因此川普才敲定就是他。

(中時 )