雲林縣四湖鄉海清宮包公廟互動式公仔，邀民眾與包公、王朝、馬漢審案。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉海清宮包公廟，為宣揚包公伸張正義精神，打造4組包公審案公仔，互動式的公仔可讓民眾擊鼓伸冤、動用龍、虎、狗頭鍘，廟方表示廟內有傳統的龍、虎、狗頭鍘，但為了吸引年輕族群，特別打造可愛的Q版公仔，邀民眾與包公一起審案。

四湖鄉三條崙海清宮供奉「閻羅天子」包公，迄今已有280餘年歷史，是全台供奉包公的祖廟，香火鼎盛，廟內還有1組造價百萬元的「鎮廟之寶」龍、虎、狗頭鍘，是信徒所捐贈的，感謝包公保佑他親近貴人、遠離是非之徒。

海清宮主委蘇金志表示，據史料記載，龍、虎、狗頭鍘分別斬除為非作歹的皇親國戚、王公大臣、十惡之徒，可保佑信眾遠離奸邪、事業順利，很受信眾喜愛，因此特別在廟旁小公園打造包公系列公仔，可愛造型有別於傳統包公嚴肅威武的形象。

包公系列公仔創作者曾進成說，4組公仔分別是擊鼓伸冤、押解犯人、包公審案、無罪開釋，民眾可手持鼓棒做出擊鼓動作、頭手伸進枷鎖內模擬人犯、與包公在涼亭討論案情，最後在包公的祝福下無罪釋放。

廟方指出，包公是「司法之神」，負責懲奸除惡、伸張正義，經常有司法相關人員前來參拜，對司法人員而言，龍、虎、狗頭鍘不畏權貴，是正義的化身，但有些遊客覺得這種氛圍「太嚴肅」，因此藉由互動式可愛公仔，讓大家感受包公親民的一面。

(中時 )