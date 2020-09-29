立委集體貪汙案移審台北地院，北院裁定立委蘇震清、陳超明、廖國棟羈押禁見，3人不服抗告，高等法院28日先駁回陳超明、廖國棟部分，今再駁回蘇震清部分，3人均確定羈押禁見3個月。

蘇震清抗告指出，他與李恆隆間是借貸關係，有相關通聯譯文及帳冊可佐證，李是為求減刑、交保，迎合檢調的調查方向而翻供，證詞存在虛偽危險性，不得作為認定他有罪、辯詞不可採的理由，且全案已調查完畢，沒有勾串、滅證的可能與機會，他的親人及資產都在台灣，且沒有專業知識、技能可在國外謀生，無法逃亡。

但高院認為，蘇震清從李恆隆手中取得現金、支票後，不直接存入自己銀行帳戶，而是透過已離職的助理輾轉取得款項，案情不單純，另依相關簡訊、通話譯文，李證稱蘇收錢辦事，應該不是假的，且蘇當時確實有施壓經濟部官員、舉辦公聽會、檢討SOGO增資案、建議修改公司法，足認「收錢辦事」嫌疑重大。

裁定理由指出，蘇震清在得知檢調介入偵辦後，與李恆隆對帳、製造還款金流，且他現為立委，立委辦公室舉動、電話往來無法獲得有效控管與監督，院外活動也無法有效進行調查過濾，若讓他交保在外，極有可能與李勾串。

此外，蘇震清身為立委，有相當資力及能力，又涉犯貪汙重罪，也有逃亡之虞，合議庭故認定交保不足以確保後續審判及刑罰執行，駁回蘇的抗告。

(中時 )