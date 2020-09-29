受疫情衝擊，全球各大城市藝術活動停擺、延後後改為線上展出，已有27年歷史的「ART Taipei台北國際藝術博覽會」今年將於10月23日起登場，雖然參與展商是去年的一半，許多海外展商無法來台，但畫廊協會理事長鍾經新仍看好今年的人氣買氣。

「雖然有34家國外展商因隔離等問題而退展，今年76家展商是去年的一半，但今年的參會規格並不會縮小，包括名和晃平曾在羅浮宮展出的《Throne》也借展成為今年一大亮點。」鍾經新指出，相較於上海西岸藝術節的48家，「藝術深圳」的45家，ART Taipei仍是備受信任，鍾經新也表示今年受疫情衝擊下雖是難過的一關，但也是大家展現了向心力的一年，在全球都不能辦展之際台灣已陸續辦了台南、台中藝博會，且台中藝博創下10家以上破百萬業績的佳績，也讓鍾經新看好ART Taipei的買氣。

除了各界關注藝博會的人氣買氣，鍾經新強調「學術先行，市場在後」的理念下，今年ART Taipei特展規畫了「彼邦．吾鄉—東南亞戰後留台藝術家特展」整理1950年代後期留學台灣的僑生作品，也展現留台僑生歸國後對台灣藝術能量的福射。鍾新經表示去年7月便陸續訪星、馬、港，和1958年前後在台師大、藝專就讀的老藝術家。

「藝術家表示當時來台灣4年才回家一趟，假日就在台灣到處寫生，平日在咖啡廳裡聽到黑膠唱片播放古典音樂，可說台灣開啟了他們的生活美學。」如馬來西亞藝術家陳昌孔就因此回檳城後致力推動兒童美術；又因為這些藝術家師事台灣前輩巨匠，如林鵬飛作品中就能夠看到林玉山的風格，特展進而也梳理了台灣藝術家風格及影響力。文化部政務次長蕭宗煌也強調，民間走在官方前先流理、架構起這樣的美術史，「是把台灣藝術史上消失的拼圖拼回來」。

去年的ART Taipei在經濟部國貿局所舉辦的台灣會展獎中榮獲甲類金獎，肯定其帶動周邊發展，評估2019年的周邊經濟效益產值總和超過13億台幣，鍾經新表示今年雖受疫情衝擊，但也嘗試與藝術品電商Artsy合作，讓ART Taipei仍能接軌國際藏家。

(旺報 )