金門縣衛生局長 李錫鑫醫師接任 18:292020/09/29 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 懸缺1年的金門縣衛生局長一職，縣府今敲定由衛生福利部金門醫院副院長李錫鑫接掌。（金門縣衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 懸缺1年的金門縣衛生局長一職，縣府今敲定由衛生福利部金門醫院副院長李錫鑫接掌，相關人事命令於2020年10月5日生效，並於當日舉辦佈達儀式。 新任局長李錫鑫現年54歲，高雄醫學院醫學系、國立中山大學公共事務管理學系碩士畢業，公務人員高等考試公職醫師類科考試及格，曾任金門縣衛生院外科醫師及外科主任、金門醫院烈嶼分院兼任負責人、金門縣立醫院急診科主任及副院長、行政院衛生署金門醫院外科主任及副院長、衛生福利部金門醫院副院長等職務。 (中時 ) #金門 #衛生局長 #李錫鑫 #金門醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吳釗燮背後的深意 04:102020/09/29 時論廣場 信保基金與全台金融行庫共16家現身挺創新 13:532020/09/29 財經 高雄再傳街頭暴力 三民區知名茶行遭砸 10:582020/09/29 社會 陳超明廖國棟 確定看守所過中秋 04:102020/09/29 社會新聞 菊朝環保局長李穆生洩密廠商遭撤職考績吃丙 提訴被駁回 15:362020/09/29 政治 嬌妻楊丞琳剛送完小鬼 李榮浩突喊「欺負人要有限度」疑遭陷害 10:492020/09/29 娛樂 竹市災害防救深耕有成 獲內政部評為特優縣市 16:292020/09/29 寶島 基隆警掃黑 查獲軍規版衝鋒槍 04:102020/09/29 地方新聞 陳誠下令遣散偽軍 林彪乘機延攬──戎馬一生李宗仁（十八） 14:312020/09/29 兩岸史話 卸下政治光環 黃錫墉田園樂 04:102020/09/29 地方新聞 寶島熱門新聞 嬌妻楊丞琳剛送完小鬼 李榮浩突喊「欺負人要有限度」疑遭陷害 - 娛樂 竹科高富帥激戰偷拍 高學歷正妹受害 心得分類影片：爽翻 - 社會 竹內結子輕生亡 被爆「心中最痛」：產後不見孩子的爸 - 娛樂 台大醫學系爆紅正妹小馮近況曝光 親揭醫學系辛苦面 - 娛樂 辣模單肩比基尼托胸現身牛奶海 洩「邪惡南半球 大長腿」 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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