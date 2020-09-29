懸缺1年的金門縣衛生局長一職，縣府今敲定由衛生福利部金門醫院副院長李錫鑫接掌，相關人事命令於2020年10月5日生效，並於當日舉辦佈達儀式。

新任局長李錫鑫現年54歲，高雄醫學院醫學系、國立中山大學公共事務管理學系碩士畢業，公務人員高等考試公職醫師類科考試及格，曾任金門縣衛生院外科醫師及外科主任、金門醫院烈嶼分院兼任負責人、金門縣立醫院急診科主任及副院長、行政院衛生署金門醫院外科主任及副院長、衛生福利部金門醫院副院長等職務。

(中時 )