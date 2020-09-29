民進黨籍苗栗縣議員許津溶（原名：許櫻萍）因樁腳涉嫌賄選，29日遭台中高分院判決當選無效確定，將由無黨籍胡忠勇遞補。
許津溶上屆議員任期，因樁腳賄選遭當選無效解職，由胡忠勇遞補上任。2018年許津溶捲土重來投入這屆議員選舉，卻參選失利，但議員當選人謝文禓（改名謝家禓）遭判當選無效確定，由許津溶順利遞補。
然許津溶再遭胡忠勇提出當選無效之訴，主張許津溶在這屆競選期間，涉嫌透過楊姓樁腳，以每票1000元向2位大樓管理員買票，苗栗地方法院一審判決當選無效，經上訴，29日台中高分院判決當選無效確定。
許津溶這屆任期不到1年又被拉下，連續2屆因樁腳涉嫌買票，並同樣由胡忠勇遞補上任。苗栗縣議會表示，依法於法院判決當選無效確定之日，許津溶即解除議員資格，待收到內政部來文10日內辦理遞補。
胡忠勇遞補上任將完成縣議員7連霸，雖這屆任期已過1半，胡忠勇將把一天當兩天用，全力為民服務，希望讓地方老弱都獲得照顧。
(中時 )
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