vivo日前在台推出了搭載微雲台影像技術的X50 Pro，到底這一款手機神秘的微雲台影像技術，對於錄影穩定度能帶來多大程度的提升？整體手機效能表現又是如何，一起來瞧瞧吧！

vivo X50 Pro搭載高通Snapdragon 765G處理器，搭配8GB RAM以及256GB ROM，提供阿爾法灰的機身顏色，展現內斂的外觀形象。機身尺寸為尺寸: 158.46 × 72.80 × 8.04mm，重量181.5公克，在5G手機中是相對輕巧的款式。在安兔兔評測（v8.3.4）中得到325183的整體性能跑分；在Geekbench 5中則是取得單核心項目625分、多核心項目1916分的成績。

vivo X50 Pro的安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分成績。（手機截圖）

vivo X50 Pro搭配4315mAh電池，支援33W閃充。螢幕則是6.56吋 3D極點全螢幕（挖孔螢幕，螢幕是雙側曲面設計），前相機為在左上角，採用解析度為FHD+ 2376 x 1080的AMOLED螢幕，支援90Hz螢幕更新率以及 180Hz 觸控取樣率。音量鍵與電源鍵都位於機身右側，左側則沒有按鍵，雙面SIM卡卡槽位於底部，搭配USB-C充電連接埠，機身沒有3.5mm耳機孔。盒內附有USB-C耳機，並附上3.5mm to USB-C的轉接頭，如果有需要仍可搭配3.5mm耳機使用，對經常有跨裝置（電腦/平板/手機）使用需求的消費者來說，相當貼心。

vivo X50 Pro阿爾法灰款式，外觀看來相當優雅。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro盒附配件。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro底部與右側機身。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro頂端與左側機身。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro採用3D極點全螢幕（挖孔螢幕）設計。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro採用雙層SIM卡設計，不支援microSD卡擴充。（黃慧雯攝）

裝上vivo X50 Pro內附保護殼後（下）與機身對比，應可對突起的相機帶來一定程度的。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro搭載Funtouch OS 10.5 （基於Android 10）系統，不僅支援遊戲魔盒功能，可以選擇電競模式、掛機模式，也可在玩手遊時優化手機介面，使用快捷視窗讓遊戲過程不受來電、訊息的強制打擾；並且針對遊戲音效進行優化，讓使用者更能聲歷其境。FunTouch OS 10.5當中也包含了Jovi智慧場景功能，針對運動、喝水的場景都能發送提醒，主畫面左方一頁也可出現Jovi卡片，提醒今天總共收到幾次通知、拿起手機幾次等等，讓你更能有意識調整手機使用頻率，收到護眼果效或是降低手機依賴程度。

當然相機表現會是使用者最為關注的X50 Pro表現。X50 Pro搭載f/2.45的3200萬畫素前鏡頭，支援螢幕補光燈；後置鏡頭則是後置4800萬畫素主鏡頭（f/1.6）、1300萬畫素人像鏡頭（f/2.46）+800萬畫素廣角與微距鏡頭（f/2.2）+800萬畫素長焦鏡頭（f/3.4）的組合，可支援超級夜景、星空模式、運動抓拍、人像模式（多風格、美妝、濾鏡等）、AR萌拍、慢動作、動態照片、縮時攝影、錄影、超級月亮、文件校正、全景模式、專業模式等，功能相當多元。

以下可以就vivo X50 Pro以及iPhone 11 Pro Max（主鏡頭、廣角鏡頭以及長焦鏡頭都是1200萬畫素）在日夜間的照片對比，看一下兩者之間的相機表現。

vivo X50 Pro主相機與廣角相機的視野對比。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max主相機與廣角相機的視野對比。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro主相機與微距鏡頭的照片對比。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro主相機（1x）與60倍變焦照片對比，雖然高倍的成像效果還有提升空間，但是已經幾乎具備望遠鏡的效果，能讓你發現平時其他手機難以捕捉的遠處場景。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro（左）與iPhone 11 Pro Max日拍對比（1）。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro（左）與iPhone 11 Pro Max日拍對比（2）。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro（左）與iPhone 11 Pro Max日拍對比（3）。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro（左）與iPhone 11 Pro Max夜拍對比（1）。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro（左）與iPhone 11 Pro Max夜拍對比（2）。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro（左）與iPhone 11 Pro Max夜拍對比（3）。（黃慧雯攝）

vivo X50 Pro（左）與iPhone 11 Pro Max夜拍對比（4）。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max與vivo X50 Pro（右）微雲台影像技術錄影對比

vivo X50 Pro在日間相片的對比上，可以看出在顯色上更為出色不少，雖然廣角效果的視野沒有iPhone 11 Pro Max那麼廣，但是變形情況仍在可接受的範圍內。外加還有微距鏡頭以及60倍數位變焦的功能，讓你無論超遠或是超近都能拍，當然也是iPhone 11 Pro Max所無法達成的效果。夜間的話，可以看見在夜景模式的加持下，在不少暗處細節都更為強化，展現了夜景的層次，成像風格則可更明顯看見與iPhone 11 Pro Max的不同，所打造的影像氛圍更為濃郁。錄影上，由於X50 Pro獨有微雲台穩定系統，單單手持錄影就能呈現類似裝在三軸穩定器上的效果，但是或許是不熟悉微雲台系統的呈現方式，在初期觀看X50 Pro所拍攝的影片時，會感覺微雲台的對於影片晃動情況的修正效果相當明顯，反倒是少了一下走動時的真實流暢感；但反過來說，也代表微雲台帶來的防手震效果是相當明顯，確實是X50 Pro的一大優勢。出門錄影若是不想帶著沈重的三軸穩定器同行，一支vivo X50 Pro就很夠用。

vivo X50釉光黑(上)與vivo X50 Pro的機身背面對比，兩者之間可以透過機身顏色以及相機的設計來區辨。（黃慧雯攝）

vivo X50釉光黑(下)與vivo X50 Pro主相機造型不同可用來區辨。（黃慧雯攝）

vivo推出X50 Pro之際，也同步推出了X50機種，提供了霜花藍以及釉光黑兩種顏色，兩色背蓋質感不同，別有一番趣味。vivo X50僅有174.5公克，在5G手機中算是很輕巧。X50處理器與X50 Pro一樣是高通Snapdragon 765G，相機規格略有差異（前置3200萬畫素鏡頭、後置四鏡則是4800萬畫素主鏡頭、1300萬畫素人像鏡頭、800萬畫素廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭（註解500萬畫素鏡頭，優化後有效畫素為200萬）的組合），雖不支援微雲台穩定系統，但是支援四軸 OIS+EIS 防手震，與20倍數位變焦，對應一般常見場景也十分堪用。效能上在安兔兔評測跑出319458的分數，Geekbench 5則是單核心項目、多核心項目各是583與1907的成績，效能表現上跟X50 Pro相去不遠。

vivo X50 的安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分成績。（手機截圖）

如果你正在挑選第一款5G手機，又期待手機相機能夠對應多種拍攝場景的話，同時具備微距、人像、廣角鏡頭，還有微雲台系統加持的X50 Pro，將是你一定要考慮的機種。

(科技)