vivo日前在台推出了搭載微雲台影像技術的X50 Pro，到底這一款手機神秘的微雲台影像技術，對於錄影穩定度能帶來多大程度的提升？整體手機效能表現又是如何，一起來瞧瞧吧！
vivo X50 Pro搭載高通Snapdragon 765G處理器，搭配8GB RAM以及256GB ROM，提供阿爾法灰的機身顏色，展現內斂的外觀形象。機身尺寸為尺寸: 158.46 × 72.80 × 8.04mm，重量181.5公克，在5G手機中是相對輕巧的款式。在安兔兔評測（v8.3.4）中得到325183的整體性能跑分；在Geekbench 5中則是取得單核心項目625分、多核心項目1916分的成績。
vivo X50 Pro搭配4315mAh電池，支援33W閃充。螢幕則是6.56吋 3D極點全螢幕（挖孔螢幕，螢幕是雙側曲面設計），前相機為在左上角，採用解析度為FHD+ 2376 x 1080的AMOLED螢幕，支援90Hz螢幕更新率以及 180Hz 觸控取樣率。音量鍵與電源鍵都位於機身右側，左側則沒有按鍵，雙面SIM卡卡槽位於底部，搭配USB-C充電連接埠，機身沒有3.5mm耳機孔。盒內附有USB-C耳機，並附上3.5mm to USB-C的轉接頭，如果有需要仍可搭配3.5mm耳機使用，對經常有跨裝置（電腦/平板/手機）使用需求的消費者來說，相當貼心。
vivo X50 Pro搭載Funtouch OS 10.5 （基於Android 10）系統，不僅支援遊戲魔盒功能，可以選擇電競模式、掛機模式，也可在玩手遊時優化手機介面，使用快捷視窗讓遊戲過程不受來電、訊息的強制打擾；並且針對遊戲音效進行優化，讓使用者更能聲歷其境。FunTouch OS 10.5當中也包含了Jovi智慧場景功能，針對運動、喝水的場景都能發送提醒，主畫面左方一頁也可出現Jovi卡片，提醒今天總共收到幾次通知、拿起手機幾次等等，讓你更能有意識調整手機使用頻率，收到護眼果效或是降低手機依賴程度。
當然相機表現會是使用者最為關注的X50 Pro表現。X50 Pro搭載f/2.45的3200萬畫素前鏡頭，支援螢幕補光燈；後置鏡頭則是後置4800萬畫素主鏡頭（f/1.6）、1300萬畫素人像鏡頭（f/2.46）+800萬畫素廣角與微距鏡頭（f/2.2）+800萬畫素長焦鏡頭（f/3.4）的組合，可支援超級夜景、星空模式、運動抓拍、人像模式（多風格、美妝、濾鏡等）、AR萌拍、慢動作、動態照片、縮時攝影、錄影、超級月亮、文件校正、全景模式、專業模式等，功能相當多元。
以下可以就vivo X50 Pro以及iPhone 11 Pro Max（主鏡頭、廣角鏡頭以及長焦鏡頭都是1200萬畫素）在日夜間的照片對比，看一下兩者之間的相機表現。
vivo X50 Pro在日間相片的對比上，可以看出在顯色上更為出色不少，雖然廣角效果的視野沒有iPhone 11 Pro Max那麼廣，但是變形情況仍在可接受的範圍內。外加還有微距鏡頭以及60倍數位變焦的功能，讓你無論超遠或是超近都能拍，當然也是iPhone 11 Pro Max所無法達成的效果。夜間的話，可以看見在夜景模式的加持下，在不少暗處細節都更為強化，展現了夜景的層次，成像風格則可更明顯看見與iPhone 11 Pro Max的不同，所打造的影像氛圍更為濃郁。錄影上，由於X50 Pro獨有微雲台穩定系統，單單手持錄影就能呈現類似裝在三軸穩定器上的效果，但是或許是不熟悉微雲台系統的呈現方式，在初期觀看X50 Pro所拍攝的影片時，會感覺微雲台的對於影片晃動情況的修正效果相當明顯，反倒是少了一下走動時的真實流暢感；但反過來說，也代表微雲台帶來的防手震效果是相當明顯，確實是X50 Pro的一大優勢。出門錄影若是不想帶著沈重的三軸穩定器同行，一支vivo X50 Pro就很夠用。
vivo推出X50 Pro之際，也同步推出了X50機種，提供了霜花藍以及釉光黑兩種顏色，兩色背蓋質感不同，別有一番趣味。vivo X50僅有174.5公克，在5G手機中算是很輕巧。X50處理器與X50 Pro一樣是高通Snapdragon 765G，相機規格略有差異（前置3200萬畫素鏡頭、後置四鏡則是4800萬畫素主鏡頭、1300萬畫素人像鏡頭、800萬畫素廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭（註解500萬畫素鏡頭，優化後有效畫素為200萬）的組合），雖不支援微雲台穩定系統，但是支援四軸 OIS+EIS 防手震，與20倍數位變焦，對應一般常見場景也十分堪用。效能上在安兔兔評測跑出319458的分數，Geekbench 5則是單核心項目、多核心項目各是583與1907的成績，效能表現上跟X50 Pro相去不遠。
如果你正在挑選第一款5G手機，又期待手機相機能夠對應多種拍攝場景的話，同時具備微距、人像、廣角鏡頭，還有微雲台系統加持的X50 Pro，將是你一定要考慮的機種。
(科技)
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