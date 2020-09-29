台中市大智路打通，首遇中秋連假返鄉潮，市長盧秀燕29日指示相關單位加強因應，強化交通疏導。（盧金足攝）

建設局長陳大田在市政會議專案報告，透露大智路打通過程的祕辛。（盧金足攝）

台中市大智路打通歷經3任市長共13年，終於完工通車，縮短用路人穿梭前後站時間，讓交通更順暢、區域再生更活化。市長盧秀燕29日以3個感謝向相關人員致敬，包括24名所有權人的成全、市議會支持、建設局及所有參與工程的團隊；此外，因應首遇中秋連假返鄉潮，要求強化交通疏導。

建設局長陳大田今日在市政會議專案報告，透露大智路打通過程的祕辛，其中，用地取得備極艱辛，有住戶閉門不見，甚至激動抗拒，市府一名女性主辦人員，為獲醫生住戶同意，由先生掛號伴隨去看診，表明市府誠意，經多次溝通解開心防。

另名旅居國外的住戶，因時差難以接上電話，市府最後利用親友及各種管道鍥而不捨，就在啟動徵收前3天，這名住戶專程由國外飛返台灣詳談細節，該住戶即表示「是被市府感動才回來處理簽署作業」。

對市府人員努力不懈的精神，盧秀燕肯定，也幽默的說，建設局應謝謝這名女員工與她的先生，還詢問「有沒有幫忙出掛號費」，本來編列9億元，陳大田7億元就完成，完成不可能的任務，立下成功典範，良好效應也讓其他地區住戶同意用都市更新完成台中市的建設。

陳大田指出，大智路打通最後一哩路在盧秀燕任內順利完工，其中最大瓶頸就屬拆遷「大智慧學苑」大樓，市府以決心、耐心、同理心持續與24名所有權人溝通，成功藉由協議價購代替強制徵收，讓大智路貫通圓滿落幕。

(中時 )