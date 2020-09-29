苗栗縣政府29日舉辦6個社區照顧關懷據點聯合揭牌儀式，苗栗縣長徐耀昌並頒獎感謝在地企業誠源生技公司捐贈電子血壓計，為社區關懷照顧添利器。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府設置社區關懷據點提供健康促進等服務，29日苗栗縣長徐耀昌等人揭牌啟用銅鑼、竹南、頭屋、大湖、通霄等6處社區關懷據點，並獲誠源生技公司捐贈電子血壓計，為長輩提供完善照護與活動服務。

苗栗縣老年人口數佔全縣總人口16.9％，縣府社會處利用公益彩券盈餘推動各項老人福利，並成立關懷據點、長照據點、幸福學院、樂齡學習中心，讓長輩活到老、學到老，今年持續朝一村里一據點的目標邁進，預計年底設置180個關懷據點。

徐耀昌揭牌啟用6個社區照顧關懷據點，頒發各15萬元據點開辦經費。社會處說明，銅鑼鄉福興社區發展協會、竹南鎮社團法人惠揚關懷協會、頭屋鄉頭屋社區發展協會及明德社區發展協會、苗縣阿斌哥大愛協會通霄鎮五北站、大湖鄉大南社區發展協會宣告啟用，目前縣內共170個社區關懷據點，將就近照顧長輩、提供各項樂活服務。

在地企業誠源生技公司也響應縣府老人福利政策，今年共捐贈30台英華達「全家寶」健健寶電子血壓計，提供關懷據點長輩們使用，藉由科技將長輩的血壓數據數位化，讓家人們及時掌握長輩的健康狀況。

(中時 )