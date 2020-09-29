中秋節幾乎成為「烤肉節」，卻造成空氣汙染，南投縣為導正風氣，將於當晚在縣立體育場舉辦無菸音樂會，讓民眾在皎潔月光下席地而坐，聆聽長榮交響樂團的演奏，與嫦娥一起感受浪漫又清新的中秋月暝。

南投縣衛生局長黃昭郎說，烤肉的煙和抽菸的煙，都不是好東西，會危害自己和他人的健康，為營造清新環境，將在中秋節晚上舉辦無菸音樂會，邀請長榮交響樂團演奏；並且結合觀光處的咖啡巧克力節野餐賞月，在悠揚的樂聲中，席地而坐，享受富有質感的中秋夜；沒有事先報名的民眾，也歡迎共襄盛舉，由於時值防疫期間，參加音樂會請配戴口罩。

長榮交響樂團當晚將演奏特別編曲的《南投縣歌》開場，還有大家耳熟能詳的經典曲目，包括《春之聲》、《卡門進行曲》、《費加洛婚禮序曲》、《藍色多瑙河》、《威廉泰爾》，台灣民謠《望春風》、《山頂的黑狗兄》、《高山青》，以及韓國民謠《阿里郎》等；另外，歌手殷正洋、方宥心，也將在會中獻唱。

南投縣環保局長方信雄表示，中秋節烤肉已經成為民俗活動，因此不宜逕行禁止，但是，提醒民眾烤肉造成空氣汙染，PM2.5大幅增加，產生的油煙，都會影響人體健康！

(中時 )