92歲的施黃宿，每每看著百年老雀榕樹，在屋裡屋外盤踞生長，就會想起去年以94歲高齡過世的老伴施壽容，也感覺老樹彷彿代替著老伴繼續守護她與這棟老屋子。（謝瓊雲攝）

92歲的施黃宿說，46年前擴建房子時，捨不得砍樹的丈夫施壽容，決定保留門前生長的百年雀榕，將樹「包」進屋子裡面，也曾為畢生得意之作，當年還常有民眾包遊覽車來參觀。（謝瓊雲攝）

彰化市中華西路陸橋邊整排連棟的3層樓透天厝邊間，有棵百年老榕樹圍繞房屋生長，甚至穿牆而出，形成房屋與樹共生的特殊景觀；92歲屋主施黃宿說，老房子是老伴施壽容半世紀親手打造，去年94歲老伴離世，老榕樹彷彿代替亡夫，繼續守護著她與老房子，成為丈夫留給她此生最美好的回憶。

多數老房子外牆常見爬滿藤蔓，但房屋被俗稱「鳥榕」的雀榕圍繞盤踞而生卻很少見，仔細一看，彰化市這處雀榕的樹幹、樹枝生命力強盛，竟將房子「穿透」，直直往2樓生長、再穿牆而出，「樹中有屋、屋中有樹」令人嘖嘖稱奇。

施黃宿說，當年夫妻搬來此地居住，就已有這棵老雀榕在門前生長，原本房屋在兩邊、中間是通道，46年前擴建房子時捨不得砍樹，決定將樹保留，順應樹的生長整建，依樹的生長軌跡設計打造1至3樓、共10多間隔間，完工後成為現今外觀所見的3連棟房屋。

進入2樓廁所還可見榕樹幹從地板竄出往窗外生長的奇觀，當年甚至曾吸引民眾包遊覽車參觀；施黃宿笑說，粗大樹幹占去浴廁裡大半空間，雖不影響進出，但過去確實較少使用。

熱愛花草植物的施壽容，屋頂還種植可可椰子樹，2種品種的九重葛從頂樓順著牆面往下生長，整座房子綠意盎然，能遮擋陸橋上汽機車空汙廢氣，住起來冬暖夏涼，不開冷氣，夏天室內溫度就能比屋外少5度；施黃宿自豪說，這是丈夫為她打造的專屬美墅，任何豪宅都比不上。

施黃宿回憶，施壽容將樹屋視為畢生得意之作，直到80歲都仍堅持親自修剪雀榕，前幾年在孩子建議下才花錢請人修剪，但他時常不甚滿意，回憶起亡夫生前常捧著碗到屋外，邊吃飯、邊對雀榕講話的情景，忍不住頻頻拭淚。半世紀過去，百年老榕樹已將老房子緊緊包覆，良人雖已遠去，卻彷彿化身老樹，繼續陪伴、守護著她。

(中時 )