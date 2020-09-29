藝人黃鴻升（小鬼）16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，享年36歲，留給親友、粉絲無限想念，女友峮峮全程陪伴他最後一程，讓人看了心疼，近日峮峮堅強開工，曬出對著鏡子自拍新造型的照片，就被發現有個「小鬼陪在身邊」的小細節。

峮峮29日在IG限時動態曬出開工的照片，可看到她染了一頭金髮，使用日文「加油」的濾鏡自拍，對自己打氣喊話：「用工作填滿我吧！」而照片放大一看，峮峮的手機背面有一個骷髏頭圖案，正是小鬼潮牌的Logo骷髏頭，藉此懷念小鬼，就像對方時刻陪在她身旁。

峮峮手機背面的圖案，是小鬼潮牌的Logo骷髏頭。（圖／翻攝自IG）

事實上，峮峮日前才收到酸民私訊，質疑她公開認愛，沒守護和小鬼的約定，並被酸「我不覺得你這樣叫癡情，根本就是想借名義讓自己更紅」，讓峮峮聽了坦言很傷人。

不過，峮峮也透露之所以主動公開戀情，只是希望能好好陪小鬼走完最後的路，並強調沒有人可以隨意評斷他人，硬起來反擊酸民：「你們沒有走過我們走過的路，沒有經歷過我們的生活，如果覺得我消費，那就不要追蹤我。」並呼籲每個人都有自己表達思念的方式，但言論自由不代表可以傷害別人，希望這個世界能有更多的良善。

(中時新聞網)