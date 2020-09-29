南投縣「愛的書庫」，29日獲得藍田書院等單位贈書115箱；副縣長陳正昇感謝企業團體和個人，捐贈圖書與經費，推動縣內閱讀推廣計畫，並頒獎表揚推動閱讀有功人員，及閱讀認證超過500本以上的國小學童。

陳正昇表示，教育部推動國中小學生閱讀推廣計畫，南投縣是第一個達成「一鄉鎮、一書庫」目標的縣市，目前已建置完成15個書庫，書籍由教授與老師推薦及審核，適合國中小學生閱讀，也獲得學生熱烈回響，產生實質的成效。

陳正昇說，閱讀讓學生吸收課本以外的知識，也能培養靜心及良好品德，對於社會與家庭都是非常好的現象，因此非常感謝這些贊助單位，捐贈書籍及經費推廣閱讀，造福學子。

昨天接受表揚的個人及企業團體，包括台灣閱讀文化基金會、環鴻科技公司、廣隆文化基金會、白陽大道教育基金會、藍田書院、中台山佛教基金會、日正食品公司、大展營造、微熱山丘、松和公司、十全公司、香里食品、華立公司、兩昌公司、李威熊教授、弘智補習班、虎山國小退休教師林芳智、紫南宮、雙叉港玉皇宮、日月光集團、南投縣補習教育事業協會、富宇建設公司；推動閱讀有功人員包含彭雅玲教授、賴苑玲教授、吳碧霞校長、蔡政道校長、李玉玲老師等人。

另外，新竹物流公司參與「愛的書庫」書箱運送，運費全免，更將運送順序提至優先，讓外書籍盡快配送到學生手上。

(中時 )