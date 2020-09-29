中秋節連續假期，南投縣警局預估將會有大量人潮湧入縣內旅遊，包括日月潭、溪頭及合歡山，都是熱門景點，因此將動員警力執行交通疏導及管制，同時提供易塞車路段和時段，請用路人參考，避開交通尖峰時段。

日月潭線易塞車時段從早上10點到下午5點，易塞車路段包括水社、向山、伊達邵及九龍口；當天往返遊客，建議提前在早上10點前抵達，避開車潮；過夜入住旅客，在下午3點以後進入日月潭風景區，以免塞在途中。

溪頭線早上9點至到下午1點，從國道3號竹山交流道往溪頭，下午3點到6點則是鹿谷市區往竹山交流道；由於溪頭停車空間不足，停車場滿載就進不去，如果太晚出發，建議改天請早。

合歡山線從清境到武嶺易塞車，公路總局第二區養護工程處依以往交通流量統計，預估台14甲線清境段，連假期間易塞車時段為上午9點至下午3點，建議當天往返遊客提前在早上9點前抵達，過夜旅客在下午3點以後進入，以避開塞車時段。

另外，合歡山省道台14甲線翠峰到昆陽段，從10月1日到30日，分段進行路面刨鋪工程，因此執行管制，上午8點至下午5點半，整點放行，雙向各輪放10分鐘，雖然假日不施工，仍要注意安全。

(中時 )