勤業眾信（Deloitte）會計師施景彬與江明南涉及康友-KY財報疏失，遭金管會勒令停業二年，為近13年來金管會對會計師最重處分。勤業眾信指出，將委請律師依法提起訴願，採取行政救濟程序。

勤業眾信也表示，目前康友一案仍在司法調查階段，事證尚未明確，且公司負責人及相關財務報告編製者尚未到案，勤業眾信將持續協助檢調單位應負擔法律責任，以明事件全貌。

(工商 )