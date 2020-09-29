不服金管會處分 勤業眾信將提行政救濟 18:522020/09/29 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勤業眾信（Deloitte）會計師施景彬與江明南涉及康友-KY財報疏失，遭金管會勒令停業二年，為近13年來金管會對會計師最重處分。勤業眾信指出，將委請律師依法提起訴願，採取行政救濟程序。 勤業眾信也表示，目前康友一案仍在司法調查階段，事證尚未明確，且公司負責人及相關財務報告編製者尚未到案，勤業眾信將持續協助檢調單位應負擔法律責任，以明事件全貌。 (工商 ) #康友-KY #勤業眾信 #金管會 #處分 #會計師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 贏了釋憲要法官迴避 黨產會再吞一敗 16:462020/09/29 政治 徐榛蔚同意申訴停權案 國民黨近500黨代表連署風暴有解 16:502020/09/29 政治 水產行賺到買車買房 網見徵人3小時500元怒了 12:412020/09/29 社會 金童騙局2／獲利至少20%又有「波蘭總裁」掛保證 中國會員豪砸5億 07:382020/09/29 社會 多點保證 銀行兼營保經代成本要再增加二千萬 17:232020/09/29 財經 揚言向美國告狀「國民黨反美豬」 藍委：怎麼講？ 蘇揆：用中文 16:212020/09/29 政治 查核財報有疏失 重罰康友二簽證會計師停業二年 17:442020/09/29 財經 近500黨代表連署籲重審徐榛蔚停權案 黨中央急滅火 13:462020/09/29 政治 金童騙局4／遭駭1年不見錢神隱 總裁被抓包參加歐洲汽車拉力賽 07:382020/09/29 社會 北市府釋出5G專網商機 電信三雄競逐 09:002020/09/29 財經 財經熱門新聞 千億晶片大騙局續集？ 詐完蔣爸 武漢弘芯爆恐怖下一步 - 財經 投信史上最大罰度 街口董事胡亦嘉遭解職 - 財經 - 工商 金管會鐵了心要它下市 元大原油正2自救會抗議無效 - 財經 - 工商 謝志堅卸任陽明董事長 下一步有洋蔥 - 財經 - 工商 台積電疲了 大咖提前放假？專家：明天要小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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