儘管疫情衝擊實體通路市場，宏碁仍抓緊消費需求、積極部署線上銷售平台，在PC產品大賣之際，也在泛歐地區的投影機銷售市場衝出亮眼表現，並於第二季拿下該市場市占第二大，其中在數位投影的DLP投影機更一舉奪下泛歐地區銷售之冠。

根據市調機構PMA最新資料顯示，宏碁第二季在泛歐投影機市場的市占率大幅提升，從第一季的8.5％增長至12.4％，拿下市場第二大銷售品牌地位。其中，在DLP（Digital Light Processing）數位投影機市場更以達23％的市占大舉超前對手、稱霸泛歐市場。

宏碁表示，即使在疫情及生產供應緊繃下，宏碁仍積極透過與經銷商良好的合作默契，維持訂單穩定。除了持續強化產品競爭優勢，推出高散熱、低噪音技術的產品，宏碁也著墨在具超高解析度、能分析畫素與顏色的細節並大幅提升影像像素密度的機種。

此外，因應消費者線上購物的需求，宏碁在泛歐地區亦積極部署電子商城，掌握線上結合線下的精準行銷策略，成功推助宏碁投影機產品銷售在該季擴大市占，在泛歐市場保持領先地位。

(工商 )