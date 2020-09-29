威盛電子（2388）今日宣布，正式推出搭載聯發科i500 AIoT平台的威盛VAB-950。結合高性能顯示、物體辨識和語音等AI技術的豐富無線及I/O連接功能，加速了眾多家庭、商業、工業和教育市場等創新智慧設備的開發。

威盛電子全球行銷副總Richard Brown提到：『隨著AI越來越趨向邊緣化，對具有強大邊緣運算、電腦視覺，及多媒體功能的智慧型設備需求正急遽增長。 威盛VAB-950提供獨特用戶體驗的創新設備，為此龐大市場機會提供了既快速又可靠的捷徑。』

『我們已能預見未來幾年內，對功能強大且高效的AIoT晶片組及能支援下一代AI語音和視覺設備的需求相當強勁』聯發科技智聯網事業部葉信忠協理提到，『借助搭載聯發科i500 AIoT晶片組的威盛VAB-950新品，客戶可以縮短開發時間，並將創新與差異化的設備導入市場，以滿足廣泛的應用。』

(工商 )