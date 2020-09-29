新科金鐘視帝姚淳耀日前剛拿下大獎，他馬不停蹄地在隔天27日就投入新作開拍，在電影短片《關係暴力》與鍾瑶做夫妻，並與陳雪甄、廖欽亮合作，該片找來《返校》影集導演莊翔安、金鐘攝影指導趙冠衡參與。

莊翔安表示先前在影集與姚淳耀合作愉快，於是在與經紀公司初見面後，當場拍板決定再度合作，「期間經歷大約半年左右，當中也一直有延伸成長片的期待，但最後在各方考量上還是決定以短片型態呈現」。

《關係暴力》是一部描述夫妻之間因「暴力」而產生錯綜複雜關係，探討生活真實面的寫實故事。身兼導演及編劇的莊翔安透露在女主角人選部分，各方一直都有不同的看法。

他說：「直到上個月大家都去看了《怪胎》首映，當時走出電影院，參與前置的每一位夥伴都說我們找鍾瑶吧，我和鍾瑶見過面後，她認為題材具有社會意義，便爽快答應演出。」《關係暴力》片長25分鐘，預計今年12月底完成。

(中時 )