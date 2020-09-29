國立台南大學人文學院於26至27日舉辦文化資產考察與田野踏查教學活動，由人文學院長戴文鋒帶領師生，前往玉山國家公園的玉山前峰、特富野古道及二萬坪地區，探查鄒族文化資產以及前人傳承的生活智慧。

二萬坪地區是鄒族人從玉山下山後，分散居住的聚落，區域內有2座紀念碑，為紀念日據時期墾殖二萬坪而殉職的日本技師。戴文鋒從地理位置、歷史演進等逐一導覽解說，並針對原為鄒族人傳統獵徑的特富野古道講解。

戴文鋒說，日本當時將此條原住民獵徑修築成森林鐵道（水山線），是為了方便將山上木材資源運輸下山，1914年阿里山森林鐵道已可由嘉義通車到沼平，由沼平向東南抵達到兒玉，從兒玉線延伸而出的這一條森林鐵道支線即為「水山線」，並依循特富野部落的傳統獵徑拓寬鋪設而成。

戴文鋒表示，玉山在鄒族族人的心目中是天神造人的發源地，每年都會帶領國小學童前往玉山，作為追尋族根之旅。戴文鋒稱，本次透過地方學課程與學生一起探尋在地歷史足跡，期盼讓年輕學子對台灣的自然、文化與歷史有更多的了解，並增進對多元族群的相互尊重。

(中時 )