無人機結合多光譜分析及邊緣運算技術，10分鐘就可以完成一分地的田間拍攝任務。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁（中）、農試所所長林學詩（左三）、嘉義大學校長艾群（左二）皆出席觀摩會，展現產官學界對科技農業的重視。（張亦惠攝）

農委會農業試驗所29日在嘉義縣民雄鄉打貓果菜生產合作社舉辦借助無人機與光譜智能科技監測等3項技術，達到節省人力、提升品質與效率的「鳳梨產業智能化技術觀摩會」，可在田間就分辨肉聲及鼓聲果、水選機器篩選等，可節省超過7成5以上人力。

農委會今天邀請產官學界和農民舉辦「鳳梨產業智能化技術觀摩會」，發表與分享無人機監測鳳梨影像、高光譜品質選果檢測及鳳梨水選與清潔分級系統等研發成果。現場也示範操作供農民參考，不少農民皆表示有高度興趣。

鳳梨是目前台灣外銷量最大宗果品，年外銷量突破5萬公噸，掌控外銷品質更顯重要，農試所所長林學詩指出，鳳梨田間栽培作業影響採收產量及品質，過去田間管理倚賴人工在農地進行巡檢，耗時耗力，無人機結合多光譜分析及邊緣運算技術，10分鐘就可以完成一分地的田間拍攝任務，上傳雲端後進行影像校正、拼接及分析，如葉片氮肥含量與肉聲果、鼓聲果分佈呈正相關，過去多仰賴人工判斷，現在從資料就可得知，省時又省力。

目前打貓果菜生產合作社已與計畫合作1年左右的時間，理事主席陳映延指出，系統符合農民實際需求，例如鳳梨包裝過程相當耗人力與時間，這套系統則能偵測出鳳梨經低溫儲運後發生寒害，導致內部褐化的徵狀及採收搬運時造成的壓傷；水選也能快速分出肉聲果或鼓聲果，對控管品質有相當的助益。

翁章梁指出，過去的農業依賴老一輩的傳統的經驗，智慧科技農業是未來的趨勢，最近也參觀了好幾場農漁業使用智慧科技的栽種與收成成果，這是嘉義縣農業未來一定要走的道路，投資科技農業需要成本，縣府會相對給予補助，讓農業早日走向知識經濟時代。

(中時 )