竹科出現「李宗瑞」，一名任職於聯發科技股份有限公司的張姓男子，遭爆料在房間偷裝攝影機，錄下與女友、劈腿的對象還有炮友的激戰過程，影片還會用特徵、自己的心得來命名，行為相當變態，張男事情曝光後，發現受害者還包括高學歷氣質美女們。

張男堪稱竹科高富帥(圖/翻攝畫面)

張男是聯發科的中階主管，年薪高達千萬，由於外表保養得宜，加上身材高挑、個性開朗，張男可說是竹科的「高富帥」，且同事對張男印象都相當正面，但前女友爆料怒揭真面目，透露張男不僅常劈腿，還偷拍與炮友、歷任女友、女友閨密的性愛影片，受害者多達50人，根本就是渣男。

根據《CTWANT》報導，張男會將所有性愛影片，依照被害女子外表、學歷還有身材等特徵，以及激戰時的心得分類，受害女子非常多人，連知名大學中文系、音樂系女學生也受害，前女友查看張男電腦，看到多部性愛影片，甚至出現「爽爽爽」等齷齪心得，既心碎又崩潰。

張男前女友控訴，之前與張男激戰時，「他一直往那方向看，我好奇所以看得很仔細，發現有東西在那邊閃」，前女友指出，不只房間有裝針孔攝影機，連浴室都也有，不放過任何角落，讓她感到毛骨悚然。分手後前女友與受害女子聯絡，揭發惡行並打算提告，希望竹科渣男可以受到懲罰。

事發後張男否認偷拍，表示已經請律師處理此事，至於是否因為偷拍性愛影片，遭聯發科開除，張男則回答已從聯發科離職一段時間，且目前沒看到任何相關影片，不能確認爆料真偽。

(中時新聞網)