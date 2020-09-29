行政院長蘇貞昌今(29)日被國民黨立委江啟臣問到，上次政府召開食安會報是哪時的事時，卻完全答不出來。對此，前高雄市新聞局長鄭照新砲轟政院，沒時間開食安會議，是對食安有多心不在焉？而網們也回應表示，若俠醫林杰樑還在能如此嗎？

鄭照新在臉書上表示，行政院有時間批評一個小女孩唱歌，沒時間召開食安會議，長達一年三個月（依法三個月開一次），並指出，消基會董事長、主婦聯盟董事長、林杰樑醫師基金會負責人都是名單成員，但在萊豬開放過程中，完全沒啟動會議機制徵詢，「這位院長對食安是有多心不在焉？」

此外，鄭照新還再另一則貼文中強調，「民主，是對人民權益的重視，不是對政府濫權的漠視」，並再度砲轟政府，「今天政府為所欲為，明天民權岌岌可危」。

網友們也留言回應，「顏色決定一切可憐啊」、「以民進黨的水平，開什麼會都沒用」、「林杰樑若還在世能如此嗎？」、「無能政府只會批評別人從來不會檢討自己！台灣人民悲哀！」、「無能政府」。

面對藍營的質疑，政院則回應，蘇揆上任以來改變作法，食安辦公室只要有需要，隨時可以召開相關督導會議，解決事情更有效率。

(中時新聞網)