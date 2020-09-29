中職二軍例行賽在新冠肺炎疫情中於3月17日開打，歷經200場季賽洗禮，二軍總冠軍賽於今（29）日登場。聯盟於賽前舉行二軍個人獎項頒獎儀式，由中職會長吳志揚、味全龍董事長徐文芳與領隊任中傑，以及明台產險經理鄔汝明頒發獎座表揚選手。

味全龍重返中華職棒後從二軍起步，不僅在今年二軍交流盃賽以全勝姿態奪冠，例行賽更以全年度53勝31敗2和、6成31勝率排名第一，將與4連霸的衛冕軍中信兄弟二軍爭冠。

吳志揚表示，很榮幸能夠在全球疫情嚴峻的情況下開打，二軍更是首度搶先一軍正式比賽，祝福二軍總冠軍賽能夠順利完成。聯盟感謝味全龍加入中職成為第5隊，期盼未來能有第6隊；吳志揚也讚賞中信兄弟二軍的訓練精實度，有機會締造隊史二軍五度奪冠霸業。

味全龍包辦6座個人獎，黃柏豪以16發全壘打登上「全壘打王」寶座；林孝程32次盜壘成功拿下「盜壘王」；選秀狀元劉基鴻以75分打點奪下「打點王」，並以些微差距與「安打王」失之交臂。他期許自己維持優異表現，盡全力幫球隊贏球；對於球隊闖進總冠軍賽，他說：「非常渴望拿到冠軍，為今年劃下美好句點。」

投手方面，「中繼王」游宗儒、「救援王」呂偉晟分別以19次中繼成功、12次救援成功攻佔排行榜首位。劉家愷9勝1敗成為二軍「勝投王」，這是他棄打從投的第一年，很感謝教練團提供機會，希望能拿下冠軍。

樂天桃猿二軍葉竹軒出賽70場擊出92支安打，以3成76打擊率榮登「打擊王」。中信兄弟陳偉漢出賽79場擊出108支安打，獲「安打王」實至名歸。

另外，桃猿二軍張喜凱以自責分率4.95拿下「防禦率王」；富邦悍將楊彬則以63次三振，獲得「奪三振王」。除了張喜凱已隨一軍行動，獲獎的球員皆親自出席。

中職從2015年起直播二軍總冠軍戰，今年二軍總冠軍系列賽同樣推出場場直播的服務，在CPBLTV（限會員）及Eleven Sports皆可收看。

(中時 )