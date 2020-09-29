臺東縣政府將從9月30起 ，舉辦為期4個月的「愛購臺東I GO TAITUNG消費季」抽獎活動。（台東縣政府提供）

為創造暑假及熱氣球活動後的另一波消費力，臺東縣政府將從今年9月30日至明年1月31日，舉辦為期4個月的「愛購臺東I GO TAITUNG消費季」抽獎活動，周周抽好禮、月月抽大獎、壓軸抽汽車，只要消費上網登錄，就有機會抽中油電汽車、電動機車等總價值超過500萬元以上的大獎，縣長饒慶鈴歡迎全國鄉親再來臺東「七逃」。

臺東縣政府今日下午2點在縣府前廣場舉行開跑記者會，由饒縣長主持，包括綠島鄉長謝賢裕、議會秘書楊志隆、各商圈代表及縣府主管參與，並由縣長及貴賓手拿手拿牌，喊口號「愛購臺東消費季，百萬豪禮送給你」，宣布活動正式開跑。

饒慶鈴表示，在疫情趨緩後，暑假及熱氣球嘉年華活動為臺東帶來報復性的旅遊人潮，而旅遊淡季即將來臨，如何持續旅遊及在地的消費經濟為首要課題。

為提升民眾消費以及外縣市來臺東的旅遊意願，縣府串聯商圈、夜市及旅宿業者等，預計招募上百間合作店家提供折扣優惠或贊助商品，規劃週週抽手工腳踏車、家電、3C商品，月月抽電動機車、壓軸抽油電汽車等豐富的大獎，希望吸引民眾前來臺東進行消費、體驗生活，共同創造另一波商機。

縣府財政及經濟發展處指出，愛購臺東I GO TAITUNG消費季活動為期4個月，民眾只要在臺東縣內店家消費，並取得統一發票、或參與本活動且免用統一發票之店家取得收據，上愛購臺東活動網站登錄即可取得抽獎資格。

另活動推出「雲端發票自動匯入」功能，只要勾選使用雲端發票串聯，即可輕鬆參與抽獎活動。本抽獎活動登錄金額採累計制度，每滿500元就可得到1組抽獎序號，該序號若未中獎，於活動期間都可再享有參加抽獎機會。

凡至活動配合的「優惠合作店家」消費，累計金額將雙倍計算，並且只要消費滿2000元，就可以參加機會與命運加碼抽，有機會獲得在地店家的優質好禮或優惠折扣，且除了店家消費外，本活動搭配縣內其他活動，於現場消費即加碼送抽獎券等。

相關活動訊息請上愛購臺東活動網站及愛購臺東FB粉絲專頁查詢。

愛購臺東活動網站：https：／／www.igotaitung.com／

愛購臺東活動FB粉絲專頁：https：／／www.facebook.com／igotaitung

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