精神科醫師楊聰財表示，囤積症屬新型精神疾病。(照片/游定剛 拍攝)

滿屋廢棄物、髒亂不堪，以為來到垃圾場，租屋客最怕遇到惡房東，房東最怕遇到惡房客，欠租多時落跑，房東推開門驚見滿屋垃圾山社會事件時有所聞。實在令人好奇，經常撿破爛回收物回家當寶，甚至嚴重影響生活品質的人，究竟是罹患什麼疾病?精神科醫生楊聰財接受《中時新聞網》訪問，揭開囤積症背後真相。

楊聰財醫師表示，囤積症可用藥物獲得改善。(照片/游定剛 拍攝)

精神科醫師楊聰財表示，臨床上來說，囤積症屬於新型精神疾病，歸屬在強迫疾患裡，患者毫無理由囤積東西，但這種囤東西，不像是集郵、收集玩具等，它是很誇張囤積東西，沒有辦法把東西收好，亂塞在走道或其他空間，因而引來蟑螂、老鼠、螞蟻等各種環境衛生問題。楊更透露，過度囤積不僅造成生活空間受限，還會與家人產生衝突問題，更嚴重就是成鄰里間頭痛人物，里長派警察上門、環保清潔人員來做大掃除。

囤積症患者把垃圾當寶，生活環境嚴重受影響。(照片/游定剛 拍攝)

囤積症分類為精神疾病，可從生、心理層面去看，以生理角度來說，這與腦前額葉、邊緣情緒系統和強迫行為有關，患者產生功能失調，擁有「不能丟、我要蒐集起來」揮之不去念頭。楊醫師談到，這都跟血清素、神經傳導物質失調有關，需投用藥物來改善，嚴重者則要用抗精神病安定藥物來控制。

囤積症患者恐成鄰里間的頭痛人物。(照片/游定剛 拍攝)

另從心理角度來看，認知行為治療，深入了解患者囤積的來龍去脈，可能是小時候不恰當分離焦慮或窮到山窮水盡，害怕失去等因素造成，釐清患者問題後，再加以修正、改善到適度。另以認知行為來說，囤積症患者囤積東西會很有滿足感，可以教導患者其他紓壓方式，譬如慢跑、騎腳踏車等戶外運動來獲得改善。

囤積症患者造成生活環境髒亂不堪。(照片/網友提供)

以臨床上來看，楊聰財醫師表示，囤積症患者佔百分之二，病症難以根治，容易衍生成慢性疾病。記者追問，若直接將屋內垃圾雜物清空，對患者來說會如何?楊則舉例說明，以強暴犯為例，沒有從腦袋、心理層面治療，患者揮之不去的念頭還會存在，很有可能只是換個地方、換個方法繼續囤積，復發機率高，最重要的還是要從根本治療。

(中時新聞網)