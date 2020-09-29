俄羅斯媒體28日披露，美國開始全力奪取北極地區的主導權，五角大廈很快就會在阿拉斯加州的2座空軍基地，部署包括F-35等多達150架隱形戰鬥機。

俄新社報導，阿拉斯加州的美軍第五代戰鬥機群將成為北極地區最大的隱形戰鬥機群，預計將有150架F-22和F-35A被部署到當地。

值得一提的是，目前美國沒有1個軍事基地部署如此大規模的戰機部隊，國防部此次調動的目的是正在北極壓制俄羅斯。

在阿拉斯加州駐紮的美國空軍第11軍，是五角大廈在北太平洋地區最大的航空部隊，其中艾爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）是距俄羅斯邊界最近的美國軍用機場。第11軍的戰機在白令海水域巡邏，對俄羅斯東部各州進行雷達監視，並攔截及跟蹤潛在敵人的戰機。

阿拉斯加州的另一座大型基地是埃曼多夫基地（Elmendorf AFB），那裏也部署了戰鬥機，主要任務是對空防禦和從空中支援美國太平洋司令部（USINDOPACOM）。

俄羅斯飛行員波波夫（Vladimir Popov）分析，「阿拉斯加州遠離美國本土，卻是面向俄羅斯的前哨，這是對美國具有戰略意義的地區，150架隱身戰鬥機將使兵團的戰鬥力至少提高1倍」。

(中時 )