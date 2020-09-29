電影找來劉冠廷、劉子銓與陳姸霏主演。（CatchPlay提供）

劉子銓有複雜的內心戲。（CatchPlay提供）

影壇新人劉子銓主演的電影《無聲》口碑佳，他遺傳到老爸劉亮佐的好演技，拍攝時才15歲的他，不但在片中全手語演出，更有複雜的內心戲，「這次演出最難的部分，就是要在手語中表現情緒。因為得在沒聲音的狀況下，讓人透過手語感受到我的心情起伏，所以對鏡子練了很久。很開心演出後獲得大家的肯定，我相信透過電影，會替社會帶來一些不一樣的改變」。

劉子銓花了3個月學習手語，雖然他的爸媽都頗具表演經驗，但是演出聾人的挑戰，除了起初媽媽趙小僑陪同上課外，大部分還是靠他自己揣摩。此外，劉子銓也邀請該片的聾人指導到他家一起過夜生活，貼身觀察對方日常的一舉一動，將此融進角色之中，十分用心。

《無聲》日前入選日本的「東京FILMeX影展」競賽片，是12部作品中唯一入選的台灣電影，導演柯貞年也透露：「院線上映版本與台北電影節版本的結局不同，希望帶給觀眾更多想像與討論空間。」電影描述看似平靜的校園中，學生間卻流傳著一個「只能玩、不能說」的遊戲，令剛轉學過去的劉子銓隱隱感到不尋常的氣氛。他分享：「整部片最重要的核心是被認同，我為這些角色感到難過，我覺得一齣劇一定要幫某一個人、某一件事說話，講他們的故事，讓全世界知道。」該片10月15全台上映。

(中時 )