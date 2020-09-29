宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」27日遭日本公務船衝撞，釣魚台主權問題再度被拿出來討論。國民黨立委林德福今天在立法院總質詢時，要求在場所有官員舉手表態，如果認為釣魚台是中華民國主權的舉手，但在場無人舉手，林德福批評官員對日都軟趴趴。

林德福質詢時要求在場列席官員，如果認為釣魚台是中華民國主權的話，舉個手。但現場沒有關人回應林德福，林德福批評，沒人舉手，是因為都吃人手軟，都軟趴趴嗎？林更指著蘇貞昌說，你的行政團隊認為釣魚台不是我們的嗎？難道是日本的嗎？蘇貞昌則反嗆，「我們是來立法院答詢不是來舉手的。」

林德福今天質詢時先問蘇貞昌，釣魚台是不是中華民國領土？相較蘇貞昌回應對中國大陸議題態度強硬、語氣堅定，這次僅點頭小聲回應「對」，林德福再追問，釣魚台領海經濟海域都是我們主權？蘇再點頭答「對啊。」

林德福不滿表示，釣魚台是我們主權，光明正大為何不能舉手？主權不能含糊，不舉手的是不是拿了好處，吃人手軟，才軟趴趴？蘇貞昌反酸林德福，「你的認為不對啊。」

林德福批評，外交部第一時間沒抗議，行政院督導不周有失職，既然日本來衝撞，第一時間就要抗議啊，蘇貞昌跟吳釗燮都軟趴趴，「我們不是細漢」，蘇也回嗆馬政府時期漁船被日本一再驅離，還被扣押18次，蔡總統對漁民權益的維護比國民黨時代好太多。

(中時 )