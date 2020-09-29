立委陳亭妃要求體育處2周內邀集相關單位評估，並於11月底前向體育署提報規畫。（周書聖攝）

小北球場周邊空地為學校用地，但興建學校可能性低，立委陳亭妃建議興建全民運動館，體育處將評估土地規畫。（周書聖攝）

台南市目前僅有1家運動中心，南市府與部分民意代表皆向中央爭取，要求再興建全民運動館。立委陳亭妃偕議長郭信良、南市議員陳怡珍等人，29日邀體育署與台南市體育處，前往北區、安南區、永康區會勘場地，體育處則承諾，會在2周內邀集相關單位評估。

北區小北球場空地雖為學校用地，但周邊尚有延平國中、文元國小等學校，市府表示因少子化關係，再興建學校的可能性極低，不可能於此地再開發學校。該處周邊大樓林立，生活機能佳，若能於此地興建運動場館，將結合文元國小運動設施，形成國民運動聚落。

台南市永康區忠孝運動公園即為體育用地，安南區北安路二段重劃區驗收後也將交給市府，土地取得相對單純。

教育部前瞻2.0基礎建設計畫有30億經費，將補助各縣市興建全民運動館，優先以公園用地、體育用地為主。體育署指出，興建運動場館的地點須為公園用地或體育用地，但若經地方政府評估後，確認土地沒有問題，就可以著手規畫。

各縣市都在爭取30億元經費，若以永華國民運動中心興建的3.8億經費為例，全台大約僅有8縣市有機會獲得補助興建。陳亭妃表示，時間急迫，要求體育處於2周內召集相關單位評估，列為優先提報計畫，11月前向體育署提出實質規畫。

林義順則承諾，將邀請地政局、都發局、教育局、工務局共同討論。

(中時 )