金馬影帝郭富城主演電影《麥路人》上映後口碑佳，其中大陸女星劉雅瑟在片中飾演單親媽媽，是郭富城組的「流浪者聯盟」之一。她憑《麥路人》入圍本屆香港金像獎最佳女配角獎提名，她突破以往形象演出，獲得影評人高度讚賞。

她透露，在拍攝過程中，主要演員們建立了深厚情感，此次在宣傳時期重聚，像是回到大家庭般，雖沒有血緣關係，但是很溫暖，而片裡飾演她女兒的黃悅珈看到她時，還趕緊喊「媽媽」，非常感人。楊千嬅也提到，劉雅瑟在電影裡因身兼多份工作，身體過度疲勞，在拍攝累倒的那一場戲中，拍攝了許多角度，讓在場的她印象深刻。

片中她因丈夫過世，被責怪剋夫被趕出家門，她帶著女兒幫婆家還債，24小時都在工作，帶著女兒無安居之地。戲外劉雅瑟的演藝之路並非一帆風順，她在2004年參與選秀節目獲得季軍出道，星途卻載浮載沉，一直到2012年演出趙薇執導的《致我們終將逝去的青春》才再度獲得矚目，不過星運似乎與她無緣，後來她雖接連演了幾部大片，如劉德華主演的《失孤》、彭于晏主演的《匆匆那年》但就是沒紅到她。

劉雅瑟在等待「能演戲」的過程中，開過網店，賣過衣服，當被問到年過30時，心境上的變化時，她坦言，現實逼著她長大，當演員沒賺到錢，還浪費了許多時間，更沒有時間陪伴父母，也沒給予父母多少東西，讓她自嘲是「還沒紅就過氣」。

所幸，劉雅瑟在電影《麥路人》演技精湛，被眾人認為演活單親媽媽一角，更一舉入圍香港金像獎最佳女配角獎，她幾盡素顏的演出，呈現了遊民這個階層心酸，與片中女兒黃悅珈互動，刻畫了緊緊相依的母女情，她把面對逆境，依然積極面對的刻苦性格，發揮得淋漓盡致，讓看過的人都印象深。該片熱映中。

(中時 )