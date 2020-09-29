「一筆入魂－張玉村手繪電影看板展」戶外還有李小龍、瑪麗蓮夢露、奧黛麗赫本3幅巨型看版，民眾可拍照互動。（嘉義文化創意產業園區提供／呂妍庭嘉義傳真）

65歲電影看板畫師張玉村將在嘉義文化創意產業園區展出「一筆入魂－張玉村手繪電影看板展」。（呂妍庭攝）

張玉村的手繪電影看板10月1日起在嘉義文創園區展出。（嘉義文化創意產業園區提供／呂妍庭嘉義傳真）

張玉村的手繪電影看板10月1日起在嘉義文創園區展出。（嘉義文化創意產業園區提供／呂妍庭嘉義傳真）

張玉村的手繪電影看板10月1日起在嘉義文創園區展出。（嘉義文化創意產業園區提供／呂妍庭嘉義傳真）

張玉村的手繪電影看板10月1日起在嘉義文創園區展出。（嘉義文化創意產業園區提供／呂妍庭嘉義傳真）

張玉村的手繪電影看板10月1日起在嘉義文創園區展出。（嘉義文化創意產業園區提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義文化創意產業園在中秋連假起將展出「一筆人魂一張玉村手繪電影看板展」，一次展出專業畫師張玉村百幅經典手繪電影看板，而現年65歲的張玉村過往曾經參與從多個縣市知名戲院，近千部電影看板繪製，就連2013年周杰倫電影《天台》所有看板皆出自其手，其更完整保留「立體電影看板」手繪及拼組技巧，創造獨具特色的新型手繪看板藝術，這次在嘉創展出作品，張玉村相當欣喜。

出身彰化縣的張玉村，小時候因經常看到電影宣傳車行經住家門口，一心嚮往電影的他總是撿起傳單自學彩繪，小學一畢業就跟著來自嘉義的師傅在當年的「中華戲院」學習手繪電影看板，憑藉一股學習熱情，在無給薪狀態下，靠著凌晨送報紙、晚上看顧電影院機器賺取生活費維生，甚至差點因為睡眠不足撞上電線桿差點出了意外。

歷經3年半的學徒生涯，張玉村17歲北上到多家廣告公司繪製電影看板，當兵時還進入藝工隊持續創作，退伍後已成為專業手繪電影看板畫師的他，畫了近千部電影看板及無數國內外明星，親身見證了台灣電影產業蓬勃發展興盛時期。

之後因電影業轉型及現代科技輸出日異月新，手繪電影海報逐漸式微，張玉村轉而開廣告公司，以製作房地產手繪看板維持生計，卻更強化其對於光線、紋理、細節等更立體化的特色技巧，2013年獲周杰倫青睞，邀請繪製《天台》所有拍攝場景看板。

雖因時代變遷不再以電影手繪看板維生，張玉村仍大量收藏之前的手繪作品以及大量戲院傳單、海報、本事等物品，現在更在閒暇時，重拾畫筆，將以往電影海報看板重新繪出，不僅保留了4.50年代的過往記憶，更創造出更具獨特特色的新型手繪看板藝術。

10月1日起至明年2月28日在嘉創展出的「一筆入魂－張玉村手繪電影看板展」，不但有張玉村上百幅經典手繪電影看板首次開箱展出，戶外更有李小龍、瑪麗蓮夢露、奧黛麗赫本3幅巨型看版供民眾親身體驗，29日記者會上，文創園區孫育晴執行長表示，前身為台灣第1個高粱酒廠的『嘉義文創園區』，特別以『常民文化再發現』為主題，在今年中秋節辦理手繪電影看版展及懷舊復古市集， 包括10月2至3日有「嘉酒尬中秋」市集、10月2日更加碼「蔬食啤酒節」。

(中時 )