土鳳梨汁精釀成鳳梨酒。（微熱山丘提供／廖志晃南投傳真）

微熱山丘與臺虎精釀跨界合作，聯名推出限量「熱虎旺來月餅禮盒」，以鳳梨奶黃月餅搭配熱虎旺旺來鳳梨酒，滿足中秋烤肉、聚餐最應景的甜點與飲品需求。

在南投市三合院創業的微熱山丘，透過契作收購鳳梨，保障農民穩定的收入，也確保最佳品質的水果，盡可能發揮整顆土鳳梨的價值，將果肉熬煮成最具特色的鳳梨醬，製作出經典的鳳梨酥、中秋限定鳳梨奶黃月餅、100％土鳳梨汁及鳳梨酵素。

微熱山丘充分運用土鳳梨，探索在地食材的可能性，將土鳳梨汁與精釀工藝結合，推出熱虎旺旺來鳳梨酒，靈感源自於以天然鳳梨發酵而成的墨西哥傳統水果飲品TEPACHE，而且是以土鳳梨果汁加上酵母天然發酵，再以紅甘蔗汁平衡酸甜度，無任何人工添加，開罐就能聞到清新的鳳梨香氣，伴隨綿密的天然氣泡，最後帶著微發酵的尾韻，3.7％的酒精濃度微醺無負擔，入口酸甜清爽更能化解餐後的油膩感，冰鎮後最適合搭配烤肉！

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(中時 )