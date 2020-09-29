【政新鮮】蘇揆「答非所問」國軍戰備等級 他解析背後目的

行政院長蘇貞昌29日到立法院報告並備詢，被問到目前國軍處戰備等級分幾級時，答非所問講一堆不相關的話，對此，民進黨前立委李俊毅接受《中時新聞網》訪問表示，台海局勢緊張，國家目前是處於怎樣的戰備狀態，這個問題國人或許是很關心，因為不同的戰備狀態，全國的動員就會不一樣，但認為今天蘇揆不願意去回答這個問題，或是說刻意去迴避，主要應該是擔心會因此造成社會的恐慌。

「國防預算可以把他看成是必要之惡，他不是大家喜歡的，但是你沒有又不行。」針對政府國防經費編列連年遞增，李俊毅也提到，中國大陸對台灣的軍事威脅是日益明顯，在這個情況下美國願意擴大軍售加強台灣防衛，是增加國防預算的一大原因，或許有人會質疑預算分配是否妥適，但如果今天國家生存受到威脅，那其他的建設發展，恐怕什麼都不用講了。

李俊毅說，很多人會想，這些國防預算如果能省下來該有多好，但問題是現在這個情況，北京不願意降低兩岸的緊張關係，我們需不需要去做一個保護自己的準備，這個就是台灣最困難的地方。李俊毅強調，沒有人願意看到兩岸陷入戰爭的危險，但有一些狀況不是台灣單方面就可以控制的，所以在還沒發生危險的時候，我們應該如何自保，保護台灣的人、土地以及主權，這才是一個執政者最重要的責任。

（攝影剪輯／陳威成）

(中時新聞網)